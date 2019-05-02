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«Атлетико» примет участие в Матче звёзд MLS — 2019

«Атлетико» примет участие в Матче звёзд MLS — 2019
Футбол / Испания

Североамериканская футбольная лига MLS на официальном сайте объявила, что соперником лучших игроков турнира на предстоящем Матче звёзд станет мадридский «Атлетико».

Матч звёзд MLS — 2019 состоится в Орландо на стадионе «Орландо Сити» 31 июля.

В прошлом году звёзды MLS в Атланте сыграли вничью с туринским «Ювентусом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Действующим чемпионом MLS является «Атланта Юнайтед». В финальном матче плей-офф команда из штата Джорджия обыграла «Портленд Тимберс» — 2:0. Для «Атланты», основанной в 2014 году, это чемпионство стало первым. Наиболее титулованным клубом в истории турнира является «Лос-Анджелес Гэлакси» (5).

Посмотреть турнирную таблицу нынешнего сезона MLS можно на «Чемпионате».

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