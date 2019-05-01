Тренер «Лос-Анджелес Гэлакси»: Ибрагимович на одном уровне с Месси и Роналду

Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Гильермо Баррос Скелотто отметил, что нападающий команды Златан Ибрагимович выступает на одном уровне с форвардами Лионелем Месси и Криштиану Роналду.



«Ибрагимович находится на одном уровне с Месси и Роналду. Непросто иметь в составе такого игрока, как Златан. Он очень хорош. Если мы находим Ибрагимовича пасом в штрафной, то знаем, что он обязательно забьёт. Так и надо работать. Как только он получает мяч в этой области, он спокоен и способен принять наилучшее решение», — приводит слова Скелотто Marca.



Ибрагимович перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» в марте 2018 года из «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне шведский нападающий в 7 матчах регулярного чемпионата MLS забил 8 голов и отдал одну результативную передачу.

Гол Ибрагимовича помог «Гэлакси» обыграть «Реал Солт-Лейк»