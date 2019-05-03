УЕФА подтвердил правомерность выступлений Мораеса за сборную Украины

Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года с Португалией и Люксембургом. Об этом сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко в «фейсбуке».



Ранее дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций завёл дело в отношении сборной Украины. Протест по участию Мораеса в матчах отбора Евро-2020 подали футбольные федерации Португалии и Люксембурга. Они настаивали на том, что 31-летний нападающий не имел права выступать за сборную Украины, так как не прожил на новой родине пять лет подряд, не покидая страну на длительное время.

«Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом! Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и её игроков — настоящих патриотов Украины, и в УЕФА, и в ФИФА», — написал Павелко.