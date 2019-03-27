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УЕФА открыл дело против сборной Украины из-за натурализации Мораеса

Фото: Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images
УЕФА открыл дело против сборной Украины из-за натурализации Мораеса
Футбол / Евро-2020

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завёл дело в отношении сборной Украины из-за участия в двух матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года натурализованного бразильского форварда Жуниора Мораеса.

Как проинформировала пресс-служба УЕФА, рассмотрение данного вопроса состоится на одном из ближайших заседаний дисциплинарного комитета, однако точная дата пока не называется.

Протест по участию Мораеса в матчах отбора Евро-2020 подали футбольные федерации Португалии и Люксембурга. Они настаивают на том, что 31-летний нападающий не имел права выступать за сборную Украины, так как не прожил на новой родине пять лет подряд, не покидая страну на длительное время. Если протесты португальской и люксембургской сторон будут удовлетворены, украинской сборной грозят технические поражения в первых двух поединках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, в которых она набрала 4 очка.

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