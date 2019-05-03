Глава ФФУ: Мораес доказал, что является патриотом Украины. Браво, Жуниор!

Глава федерации футбола Украины Андрей Павелко в своём «фейсбуке» прокомментировал новость о подтверждении УЕФА правомерности выступления за сборную страны уроженца Бразилии Жуниора Мораеса.



«Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и её игроков – настоящих патриотов Украины – и в УЕФА, и в ФИФА. А Жуниор уже доказал, что является её патриотом. Ведь в то время, когда немало футболистов после начала войны в Донбассе покинули Украину, Мораес остался верен нашей стране, выбрав её новой родиной для своей семьи и сделав сознательный гражданский выбор в пользу нашего государства.



Таким образом Жуниор продемонстрировал хороший пример патриотизма для молодого поколения и будущих игроков национальной сборной! Браво Мораес! Искренне желаю футболисту успехов и забитых голов за главную команду Украины! Слава Украине!» — говорится в сообщении Павелко.



Ранее УЕФА завёл дело в отношении сборной Украины. Протест по участию Мораеса в матчах отбора Евро-2020 подали футбольные федерации Португалии и Люксембурга. Они настаивали на том, что 31-летний форвард не имел права выступать за сборную Украины, так как не прожил на новой родине пять лет подряд, не покидая страну на длительное время.



УЕФА подтвердил правомерность выступлений Мораеса за сборную Украины