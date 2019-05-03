Глава федерации футбола Украины Андрей Павелко в своём «фейсбуке» прокомментировал новость о подтверждении УЕФА правомерности выступления за сборную страны уроженца Бразилии Жуниора Мораеса.
«Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и её игроков – настоящих патриотов Украины – и в УЕФА, и в ФИФА. А Жуниор уже доказал, что является её патриотом. Ведь в то время, когда немало футболистов после начала войны в Донбассе покинули Украину, Мораес остался верен нашей стране, выбрав её новой родиной для своей семьи и сделав сознательный гражданский выбор в пользу нашего государства.
Таким образом Жуниор продемонстрировал хороший пример патриотизма для молодого поколения и будущих игроков национальной сборной! Браво Мораес! Искренне желаю футболисту успехов и забитых голов за главную команду Украины! Слава Украине!» — говорится в сообщении Павелко.
Ранее УЕФА завёл дело в отношении сборной Украины. Протест по участию Мораеса в матчах отбора Евро-2020 подали футбольные федерации Португалии и Люксембурга. Они настаивали на том, что 31-летний форвард не имел права выступать за сборную Украины, так как не прожил на новой родине пять лет подряд, не покидая страну на длительное время.
Глава ФФУ: Мораес доказал, что является патриотом Украины. Браво, Жуниор!