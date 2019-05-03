«Страсбург» и «Марсель» поделили очки в матче Лиги 1

В матче французской Лиги 1 «Страсбург» принимал «Марсель». Встреча прошла в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал нападающий «Марселя» Валер Жермен на 47-й минуте после передачи защитника Хироки Сакаи. В середине второго тайма счёт сравнял защитник «Страсбурга» Кенни Лала.

Серия «Страсбурга» без побед в чемпионате Франции достигла пяти матчей. Ранее команда Тьерри Лоре три раза сыграла вничью и потерпела одно поражение. «Марсель» потерял очки во втором туре подряд. В прошлой встрече подопечные Руди Гарсии на своём поле проиграли «Нанту» со счётом 1:2.

«Марсель», набрав 55 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1, «Страсбург» (46) — девятое.