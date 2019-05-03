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«Страсбург» и «Марсель» поделили очки в матче Лиги 1

«Страсбург» и «Марсель» поделили очки в матче Лиги 1
Футбол / Франция

В матче французской Лиги 1 «Страсбург» принимал «Марсель». Встреча прошла в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал нападающий «Марселя» Валер Жермен на 47-й минуте после передачи защитника Хироки Сакаи. В середине второго тайма счёт сравнял защитник «Страсбурга» Кенни Лала.

Серия «Страсбурга» без побед в чемпионате Франции достигла пяти матчей. Ранее команда Тьерри Лоре три раза сыграла вничью и потерпела одно поражение. «Марсель» потерял очки во втором туре подряд. В прошлой встрече подопечные Руди Гарсии на своём поле проиграли «Нанту» со счётом 1:2.

«Марсель», набрав 55 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1, «Страсбург» (46) — девятое.

Франция - Лига 1. 35-й тур
03 мая 2019, пятница. 21:45 МСК
Страсбург
Страсбург
1 : 1
Марсель
Марсель
0:1 – Жермен – 47, 1:1 – Лала – 65
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