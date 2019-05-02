Балотелли: Роналду забил трижды «Атлетико» после 3 касаний, но Месси лучше всех

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли прокомментировал свою просьбу не сравнивать Лионеля Месси («Барселона») с Криштиану Роналду («Ювентус»).

«Если мы говорим о статистике, они равны. Но как человек, который играл против обоих, я могу сказать, что Месси не из этого мира. Никто не сможет стать лучше него. На качественном уровне Месси лучше всех. Я убеждён, что, если спросить защитника, против кого он предпочитает сыграть — Месси или Роналду, он ни капельки не будет сомневаться с ответом.

Месси и Роналду — это два явления, но, по правде говоря, они разные. Если бы не было Месси, Роналду был бы лучшим в мире. Я очень уважаю его за то, как он тренируется, и мне приятно наблюдать, как он играет, и видеть, как ему удалось поработать над своим телом.

Люди говорят, что я не знаю, о чём говорю… Мы говорим о двух лучших игроках в мире. Роналду трижды коснулся мяча в игре с «Атлетико» и забил три мяча, в этом его сила. Вчера Месси решил исход матч с «Ливерпулем». Я оставляю статистику журналистам, это всё равно что сравнивать Марадону и Пеле. Пеле забил больше голов, нежели Марадона, но когда Марадона касался мяча, он становился особенным», — цитирует Балотелли Football Italia.