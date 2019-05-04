Моуринью ведёт переговоры с «Ромой»

Известный португальский специалист Жозе Моуринью может продолжить тренерскую карьеру в Италии, сообщает L'Equipe.



По информации источника, 56-летний португалец ведёт переговоры с «Ромой». Напомним, в начале марта этого года «Рома» рассталась с Эусебио ди Франческо. Место наставника команды занял Клаудио Раньери, клуб подписал со специалистом контракт сроком до конца текущего сезона. При этом отмечается, что Моуринью готов рассмотреть предложение «ПСЖ» в случае отставки нынешнего тренера Томаса Тухеля.



Напомним, Моуринью возглавлял миланский «Интер» с 2008 по 2010 год. Вместе с итальянским клубом португальский специалист дважды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также добивался победы в Лиге чемпионов. Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который специалист покинул в декабре 2018 года.

Раньери: был бы счастлив увидеть Конте на посту главного тренера «Ромы»