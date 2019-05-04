«Спартак» на выезде обыграл «Урал» благодаря голу Фернандо

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал московский «Спартак». Встреча состоялась на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо, который отправил мяч в ворота екатеринбургской команды на 82-й минуте встречи.



«Спартак» набрал 43 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (33) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 57 очков в 26 матчах.



В следующем туре чемпионата России московский «Спартак» сыграет на домашнем стадионе с «Уфой» 12 мая, а «Урал» 10 мая проведёт выездную встречу с «Оренбургом».