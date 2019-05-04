Кононов: давление и критика – составляющие «Спартака», на 1-м месте он или ниже

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды в матче 27-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:0).

«Хорошая, организованная игра. В атаке у нас были моменты, но немного не хватило реализации, чтобы хладнокровно решить момент или отдать последний пас. Что касается обороны, также организованно играли, за исключением, возможно, стандартных положений, где в первом тайме мы не сыграли так, как хотелось бы. В целом матч хороший, мы сыграли очень организованно, был баланс между атакой и обороной.

Была ли установка прикрыть фланговых игроков «Урала»? Мы не делали акцент конкретно на флангах соперника. Мы достаточно знаем эту команду, потому что сыграли много матчей в чемпионате и Кубке. Знали, что фланговые игроки «Урала» достаточно быстрые, индивидуально сильные. Конечно, мы предупредили наших футболистов играть таким образом, чтобы они не смогли играть в свой футбол.

Дальше давление будет оказываться, потому что это «Спартак», будет команда на первом месте или ниже. Давление и критика – составляющие «Спартака». Мы должны это принимать, за счёт этого настраиваться на каждую игру и прогрессировать", — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата».