Радченко: Дзюба этим чемпионством всем всё доказал

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал победу клуба из Санкт-Петербурга в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Чемпионство «Зенита» заслуженно. На протяжении всего сезона сине-бело-голубые были наверху турнирной таблицы. Не оказалось в конце сезона таких команд, которые могли бы выдержать чемпионскую гонку.

Семак доказал свою состоятельность как тренер. Чемпионство — это большой успех. Впереди Лига чемпионов, и «Зениту» нужно усиливаться к ней. С трансферами Азмуна и Ракицкого зимой «Зенит» попал в точку. Азмун забил немало важных мячей. Ракицкий — оправданный трансфер. Это большой успех.

Впервые российский тренер стал чемпионом с «Зенитом»? Я бы не сказал, что ставка на тренеров-иностранцев была ошибочной. У руководства «Зенита» были возможности приглашать на роль главного тренера очень хороших специалистов. Мы все рады, что такой молодой тренер в такой команде, как «Зенит», стал чемпионом. Это совсем непросто.

Дзюба этим чемпионством всем всё доказал. Он долго этого ждал. Артём много не забивал, но в решающих матчах он помог. Это важнейшее золото для него» — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.