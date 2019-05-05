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«Крылья Советов» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
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«Крылья Советов» — «Уфа»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

«Крылья Советов» — «Уфа»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ

Сегодня, 5 мая, на стадионе «Самара Арена» состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Уфа». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Уфа» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистентами главного судьи станут Алексей Воронцов и Дмитрий Жвакин. В роли резервного рефери выступит Сергей Лапочкин.

«Крылья Советов» набрали 27 очков в 26 матчах и занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» (25) — на 14-м месте.

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