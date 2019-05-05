«Крылья Советов» — «Уфа»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 5 мая, на стадионе «Самара Арена» состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Уфа». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Уфа» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистентами главного судьи станут Алексей Воронцов и Дмитрий Жвакин. В роли резервного рефери выступит Сергей Лапочкин.



«Крылья Советов» набрали 27 очков в 26 матчах и занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» (25) — на 14-м месте.