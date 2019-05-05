ЦСКА и «Динамо» не выявили победителя в матче РПЛ

В матче 27-го тура чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв.

Счёт был открыт на 28-й минуте. Автором гола стал Яка Бийол, которому ассистировал Иван Обляков. На 35-й минуте равновесие восстановил Мигел Кардозу с паса Алексея Козлова. Перед самым свистком на перерыв гостей вывел вперёд Кирилл Панченко. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Жоаозиньо. На 85-й минуте «армейцев» спас от поражения Такума Нисимура с передачи Ивана Облякова.

ЦСКА, набрав 45 очков, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (30) — на 12-м месте.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Зенитом». Матч состоится 12 мая. «Динамо» предстоит домашняя встреча с «Ростовом», которая пройдёт 10 мая.