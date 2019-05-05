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ЦСКА и «Динамо» не выявили победителя в матче РПЛ

ЦСКА и «Динамо» не выявили победителя в матче РПЛ
Футбол / РПЛ

В матче 27-го тура чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв.

Счёт был открыт на 28-й минуте. Автором гола стал Яка Бийол, которому ассистировал Иван Обляков. На 35-й минуте равновесие восстановил Мигел Кардозу с паса Алексея Козлова. Перед самым свистком на перерыв гостей вывел вперёд Кирилл Панченко. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Жоаозиньо. На 85-й минуте «армейцев» спас от поражения Такума Нисимура с передачи Ивана Облякова.

ЦСКА, набрав 45 очков, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (30) — на 12-м месте.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Зенитом». Матч состоится 12 мая. «Динамо» предстоит домашняя встреча с «Ростовом», которая пройдёт 10 мая.

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
05 мая 2019, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 2
Динамо М
Москва
1:0 – Бийол – 28, 1:1 – Кардозу – 35, 1:2 – Панченко – 43, 2:2 – Нисимура – 85
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