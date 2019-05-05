Юсупов: у «Динамо» состав не хуже, чем у ЦСКА

Полузащитник «Динамо» Артур Юсупов дал комментарий ничейному исходу матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Мы всем командам давали бой. И «Краснодару», и сегодня. Только «Зениту» проиграли без шансов. Мы очень хотели выиграть, нам нужны очки. Считаю, наш состав не хуже, чем у «армейцев». Но получилось, как получилось. Во многих играх нам не везёт. На нас давит турнирная таблица. Хотим сохранить победный результат, от этого много брака было. ЦСКА, к сожалению, в конце поддавил. Если бы был пятый тур, играли бы более спокойно и могли бы победить. Придётся настраиваться на следующие игры.

Я не знаю, почему у ЦСКА такая статистика с нами. Надеюсь, она продолжится и дальше. Надеюсь, в следующем сезоне будем выступать лучше. За всеми конкурентами следим. Никогда не болел за «Спартак», но сейчас приходится. Смена руководства? Мы об этом не думаем, у нас свои задачи. Кто спортивный директор, кто нет — это не наши вопросы", — передаёт слова Юсупова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.