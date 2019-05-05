Хохлов: результат матча с ЦСКА не устроил

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал исход матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Комментарий краткий: получилась живая игра, зрителям было приятно смотреть. Но результат не устроил ни одну, ни другую команду. Что касается двух пропущенных голов со „стандартов“, то это индивидуальные ошибки. „Стандарты“ — доли секунды. Кто-то кого-то опередил, перевисел и так далее. В «Уфе» мы забили со „стандарта“, сегодня — пропустили два, обидно. Значит, на „стандартах“ нас переиграли.

Гол Нисимуры? Меня тут уже спросили, почему Марков не сдержал соперника, но у нас при боковых подачах никто никого персонально не держит, как и во всех командах. Не могу сказать, что кто-то ошибся индивидуально. Большое скопление народа", — передаёт слова Хохлова с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.