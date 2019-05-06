Болельщики и игроки «Реала» провели акцию в поддержку Касильяса

Футболисты и болельщики мадридского «Реала» провели акцию в поддержку голкипера «Порту» Икера Касильяса. На матч 36-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (3:2) футболисты «сливочных» вышли в футболках со слоганом «Икер, мы с тобой». В свою очередь, фанаты растянули на трибунах плакат с надписью «Мадрид с тобой. Сил Икеру — нашему вечному капитану».

Фото также доступно в «твиттере» мадридского «Реала».

Напомним, в среду, 1 мая, на тренировке «Порту» у Касильяса случился сердечный приступ. Футболист был доставлен в один из госпиталей Порту, где ему была сделана операция. Сейчас жизни испанца угрозы нет. Из-за перенесённого хирургического вмешательства 37-летний вратарь может завершить карьеру игрока. У него остался ещё один год контракта с клубом.



Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. Ранее футболист долгое время выступал за «Реал». В составе мадридского клуба пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны. На европейском и международном клубном уровнях трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.