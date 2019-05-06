«Црвена Звезда» в 29-й раз стала чемпионом страны

В 35-м туре чемпионата Сербии «Црвена Звезда» победила «Младост» из Лучани со счётом 1:0 и досрочно завоевала золотые медали. За два тура до финиша в активе белградцев 54 очка, у «Радничков» — 46.

Для «Црвены Звезды» это 29-й чемпионский титул в истории. 19 раз она побеждала в чемпионате Югославии, ещё пять в чемпионате Сербии и Черногории. В первенстве Сербии белградцы одержали победу также пятый раз.

«Црвена Звезда» была основана в 1945 году и является самым титулованным клубом Сербии. В 1991 году белградцы стали победителями Лиги чемпионов (Кубок европейских чемпионов) и Межконтинентального кубка.

В текущем сезоне Лиги чемпионов в квартете с «Ливерпулем», «ПСЖ» и «Наполи» белградцы заняли последнее место. «Црвена Звезда» обыграла «Ливерпуль», а также поделила очки с итальянским клубом.