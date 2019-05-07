Мата летом хочет перейти в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата хочет перейти в «Барселону» ближайшим летом на правах свободного агента. Как сообщает Sport.es, хавбек хотел бы заключить двухлетний контракт с сине-гранатовыми, в то время как «Барселона» не хочет подписывать соглашение на такой срок.

30-летний футболист имеет действующий контракт с «Манчестер Юнайтед» до лета нынешнего года, поэтому он имеет право уже вести переговоры с другими клубами.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов подписать с Матой однолетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон. Хуан защищает цвета «МЮ» с января 2014 года, забил 45 голов в 264 матчах. Ранее он играл за лондонский «Челси», «Валенсию» и мадридский «Реал».