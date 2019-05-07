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«Манчестер Юнайтед» может продать Погба в «Реал» за € 187 млн

Фото: Michael Regan/Getty Images
«Манчестер Юнайтед» может продать Погба в «Реал» за € 187 млн
Футбол / Англия

«Манчестер Юнайтед» может согласиться продать в мадридский «Реал» французского полузащитника Поля Погба. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, английский клуб потребует за футболиста € 187 млн. Эта сумма, скорее всего, не устроит «Реал», которому предстоят большие затраты на трансфер нападающего «Челси» Эдена Азара.

Мино Райола, агент Погба, уже провёл переговоры с «Королевским клубом» и по окончании сезона может сообщить манкунианцам, что «Реал» готов заплатить за француза € 112 млн. Эта сумма лишь немного выше той, которую «МЮ» заплатил за Погба «Ювентусу» два года назад. Тогда трансфер хавбека обошёлся англичанам в € 105 млн.

В нынешнем сезоне 26-летний Погба провёл 34 матча в Премьер-лиге, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.

Погба рассчитывает на существенное повышение зарплаты в случае перехода в «Реал»
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