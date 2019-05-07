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Погба рассчитывает на существенное повышение зарплаты в случае перехода в «Реал»

Погба рассчитывает на существенное повышение зарплаты в случае перехода в «Реал»
Футбол / Испания

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в случае перехода в «Реал» рассчитывает на существенное увеличение заработной платы, сообщает Don Balon. По информации издания, француз хотел бы получать € 24 млн в год вместо нынешних 17, что дорого для «Реала».

Мадридцы также рассматривают кандидатуры Кристиана Эриксена, Миралема Пьянича и Донни ван де Бека. Отмечается, что у Эриксена высокие финансовые запросы. Старожилы «Реала» и представители тренерского штаба отдают предпочтения голландцу, в то время как главный тренер команды Зинедин Зидан настаивает на приобретении Погба или Эриксена.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за хавбека сборной Франции € 145 млн. В нынешнем сезоне 26-летний Погба провёл 34 матча в чемпионате Англии, в которых забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.

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