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Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалке

Фото: Buda Mendes/Getty Images
Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалке
Футбол / Франция

Игроки «ПСЖ», немецкий полузащитник Юлиан Дракслер и бразильский нападающий Неймар, едва не подрались после гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», в котором парижский клуб потерпел поражение со счётом 2:3. Об этом сообщает Lance со ссылкой на Le Parisien.

По данным источника, Дракслер раскритиковал Неймара за излишнее увлечение индивидуальной игрой. В ответ бразилец закричал на оппонента: «Кто ты такой, чтобы так разговаривать со мной? Ты ничего не делаешь, отдаешь передачи только назад!». Потасовку удалось предотвратить благодаря вмешательству спортивного директора Антеро Энрике и главного тренера Томаса Тухеля.

Напомним, «ПСЖ» в нынешнем сезоне стал чемпионом Франции, но не сумел добиться успеха в Кубке страны и Кубке Лиги, а также в Лиге чемпионов.

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