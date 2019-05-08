Экс-игрок сборной Колумбии: никогда не забуду поступок Месси

Бывший футболист сборной Колумбии и «Альмерии» Фабиан Варгас поделился воспоминаниями, как форвард «Барселоны» Лионель Месси помог в 2010 году пострадавшим от наводнений в Колумбии.

«Я готовил аукцион для тех, кто пострадал от наводнения в Колумбии в том году. К счастью, мы играли против «Барселоны», поэтому я воспользовался этим и сказал Месси перед игрой, попросив у него футболку, а также Хави и Иньесты. Лео сказал, что проблем не будет. Но мы проиграли игру и я, после того, как она закончилась, был так зол, что забыл про футболки. Уже в раздевалке администратор сказал мне, что Месси был у двери шкафчика и спрашивал меня.

У него была сумка, в которой была его футболка, а также Хави, Иньесты, Дани Алвеса, Пике и Пуйоля. Я никогда не забуду этот поступок Месси. Вот почему я всегда надеюсь, что он продолжит бить рекорды", — цитирует колумбийца Mundo Deportivo.

Варгас продал с аукциона футболки игроков «Барселоны» и пожертвовал деньги тем, кто пострадал от наводнений.