Адвокат Мамаева: нельзя всем отвечать за действия одного

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, назвал вынесенный приговор Пресненским судом Москвы своему клиенту несправедливым.

«Все осуждённые желают воспользоваться правом апелляционного обжалования. Будем обсуждать вопрос обжалования после детального анализа приговора. Справедливости в этом деле достигнуто не было. Суд создал все условия: мы представили аргументы и доказательства. Но некоторые наши аргументы были обойдены, другие доказательства суд посчитал не относимыми и не достаточными для признания их допустимыми. Наша позиция обосновывалась позицией Верховного суда, на который мы ссылались. Нельзя всем отвечать за действия одного. Но суд посчитал, что Мамаев сидел за столом и должен отвечать за действия других лиц.

«Кофемания» не обращалась ни с каким заявлением о совершении хулиганских действий в их заведении. При хулиганстве присутствовавшие там граждане были бы признаны потерпевшими, однако этого не случилось. Соответственно, и говорить о хулиганстве невозможно. Речь идёт только о причинении телесных повреждений гражданам. Были личные взаимоотношения, которые привели к конфликтной ситуации и повлекли причинение телесных повреждений», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.