Алдервейрелд: рад, что «Тоттенхэм» разделил эту историю с «Аяксом»

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд прокомментировал победу над «Аяксом» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«В психологическом плане нам было очень тяжело. Знали, что надо забивать три мяча. Было трудно, но во втором тайме мы сыграли невероятно и показали, что больше хотим победить. Я очень горжусь командой.

Мы наконец-то заиграли в футбол после второго пропущенного мяча. Льоренте усилил игру, а скорость Лукаса Моуры просто феноменальна.

Надо отдать должное «Аяксу» и его болельщикам. Мне импонирует их философия. Я рад, что мы разделили эту историю с ними. Наши результаты показывают, как прогрессировала команда за последние годы. Мы занимаем четвёртое место в чемпионате и сыграем в финале Лиги чемпионов. При этом некоторые люди по-прежнему высказывают недовольство», — приводит слова защитника пресс-служба УЕФА.

В первом матче в Лондоне «Аякс» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:0. В другом полуфинале «Ливерпуль» оказался сильнее «Барселоны» (0:3, 4:0).