Моура — пятый игрок в истории ЛЧ, который смог оформить хет-трик в полуфинале

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура после победы над «Аяксом» стал пятым в истории футболистом в истории Лиги чемпионов, который смог оформить хет-трик в полуфинале. Бразильский игрок забил три мяча во втором тайме.

До него подобное достижение удавалось Алессандро Дель Пьеро в матче с «Монако» (1998 год), Ивице Оличу в игре с «Баварией» (2000 год), Роберту Левандовски во встрече с «Барселоной» (2010 год) и Криштиану Роналду в поединке против «Атлетико» (2017 год).

«Тоттенхэм» одержал победу со счётом 3:2. Первый матч между командами, проходивший в Лондоне, завершился со счётом 1:0 в пользу «Аякса». Таким образом, «шпоры» по сумме двух встречи вышли в финал самого престижного еврокубка. В финальной игре подопечные Маурисио Почеттино сыграют с «Ливерпулем», который по сумме двух встреч оказался сильнее «Барселоны».