«Барселона» может расстаться с Вальверде без компенсации за разрыв контракта

Текущий сезон может стать последним для главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде в каталонском клубе.

При этом, как информирует Sport.es, сине-гранатовые могут расстаться с 55-летним специалистом ближайшим летом без выплаты ему компенсации за оставшийся год контракта. Всё дело в том, что в новом соглашении, которое было подписано в феврале нынешнего года, есть пункт о том, что оно может быть расторгнуто в одностороннем порядке одним из участников сделки без финансовых претензий друг к другу.

Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года. Под его руководством команды выиграла 4 трофея — 2 чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок страны. Его действующий контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2020 года.