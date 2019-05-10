«Интер» заинтересован в приобретении Ракитича

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич в ближайшее трансферное окно может перейти в «Интер», сообщает Sport. По информации издания, миланский клуб предложить за хорвата € 50-60 млн. В его приобретении лично заинтересован Антонио Конте, который рассматривается на должность главного тренера.

Ранее появилась информация, что после вылета из полуфинала из Лиги чемпионов от «Ливерпуля» 31-летний хавбек воспользовался предоставленным команде двухдневным отдыхом и отправился с семьёй в Севилью, родной город супруги. На ярмарке, которую посетил футболист, он сфотографировался с сыном бывшего президента «Севильи» Хосе Марией дель Нидо. На снимке хорват был запечатлён улыбающимся, что не понравилось не только болельщикам сине-гранатовых, но и руководству клуба.

В нынешнем сезоне Ракитич сыграл за «Барселону» 51 матч, забил 5 мячей и сделал 9 результативных передач.