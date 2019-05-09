«Барселона» недовольна Ракитичем, который в среду посетил ярмарку в Севилье

После поражения от «Ливерпуля» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич посетил ярмарку в Севилье. Об этом сообщает RAC1.

По информации источника, 31-летний хавбек воспользовался предоставленным команде двухдневным отдыхом и отправился с семьёй в родной город супруги. На ярмарке, которую посетил футболист, он сфотографировался с сыном бывшего президента «Севильи» Хосе Марией дель Нидо. На снимке хорват был запечатлён улыбающимся, что не понравилось не только болельщикам сине-гранатовых, но и руководству клуба.

Фото доступно в "твиттере" журналиста Мигеля Серрано.

В нынешнем сезоне Ракитич сыграл за «Барселону» 51 матч, забил 5 мячей и сделал 9 результативных передач.