«Оренбург» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд

«Оренбург» и «Урал» огласили стартовые составы на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 10 мая, на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнётся в 11:30 мск.



Состав «Оренбурга»: Евгений Фролов, Андрей Малых, Михаил Сиваков, Сергей Терехов, Виталий Шахов, Адесойе Ойеволе, Алексей Сутормин, Денис Попович, Даниэль Мишкич, Рикарду Алвеш, Джордже Деспотович.



Состав «Урала»: Ярослав Годзюр, Михаил Меркулов, Денис Кулаков, Стефан Страндберг, Денис Поляков, Роман Емельянов, Эрик Бикфалви, Петрюс Бумаль, Отман Эль-Кабир, Марко Араторе, Андрей Панюков.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Антон Кобзев и Валентин Мурашов. В роли резервного рефери выступит Василий Казарцев.



«Оренбург» — «Урал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 11:30