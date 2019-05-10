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«Оренбург» — «Урал». Платная прямая трансляция
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«Оренбург» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд

«Оренбург» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд
Футбол / РПЛ

«Оренбург» и «Урал» огласили стартовые составы на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 10 мая, на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнётся в 11:30 мск.

Состав «Оренбурга»: Евгений Фролов, Андрей Малых, Михаил Сиваков, Сергей Терехов, Виталий Шахов, Адесойе Ойеволе, Алексей Сутормин, Денис Попович, Даниэль Мишкич, Рикарду Алвеш, Джордже Деспотович.

Состав «Урала»: Ярослав Годзюр, Михаил Меркулов, Денис Кулаков, Стефан Страндберг, Денис Поляков, Роман Емельянов, Эрик Бикфалви, Петрюс Бумаль, Отман Эль-Кабир, Марко Араторе, Андрей Панюков.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Антон Кобзев и Валентин Мурашов. В роли резервного рефери выступит Василий Казарцев.

«Оренбург» — «Урал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 11:30
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