«Оренбург» — «Урал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 11:30

Сегодня, 10 мая, на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Оренбург» — «Урал» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Антон Кобзев и Валентин Мурашов. В роли резервного рефери выступит Василий Казарцев.



«Оренбург», набрав 36 очков в 27 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (35) — 10-й.

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