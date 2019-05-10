«Анжи» — «Арсенал»: объявлены стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы махачкалинского «Анжи» и тульского «Арсенала» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 10 мая, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске и начнётся в 16:30 мск.



Состав «Анжи»: Юрий Дюпин, Игорь Удалый, Антон Белов, Павел Калошин, Никита Чистяков, Гаэль Ондуа, Шахбан Гайдаров, Камиль Закиров, Апти Ахъядов, Павел Долгов, Андрес Понсе.



Состав «Арсенала»: Артур Нигматуллин, Гиа Григалава, Анри Хагуш, Максим Беляев, Виктор Альварес, Игорь Горбатенко, Сергей Ткачёв, Зелимхан Бакаев, Георги Костадинов, Лука Джорджевич, Эванс Кангва.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Березнёв и Адлан Хатуев. В роли резервного рефери выступит Артём Любимов.

«Анжи» — «Арсенал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30