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«Анжи» — «Арсенал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

«Анжи» — «Арсенал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ

Сегодня, 10 мая, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Анжи» — «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Анжи» — «Арсенал» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Березнёв и Адлан Хатуев. В роли резервного рефери выступит Артём Любимов.

«Анжи», набрав 20 очков в 27 турах, занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (42) — шестой.

Руководить «Анжи» в ближайших двух играх будет Избулатов
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