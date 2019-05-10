«Анжи» — «Арсенал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 10 мая, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Анжи» — «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Анжи» — «Арсенал» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Березнёв и Адлан Хатуев. В роли резервного рефери выступит Артём Любимов.



«Анжи», набрав 20 очков в 27 турах, занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (42) — шестой.

Руководить «Анжи» в ближайших двух играх будет Избулатов