Карпин: нет ли желания позвать Яя Туре в штаб «Ростова»? Пока нет

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о скором начале тренерской карьеры ивуарийским футболистом Яя Туре.



«Нет ли желания позвать Яя Туре в свой штаб? Пока нет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.



Ранее агент полузащитника Дмитрий Селюк заявил, что 35-летний футболист принял решение завершить карьеру и приступить к работе тренером. По его словам, Туре может начать тренерскую карьеру в России.



В декабре прошлого года Туре и «Олимпиакос» разорвали действующий контракт. После этого игрок не смог подписать соглашение ни с одним из клубов. Ранее он выступал за «АСЕК Мимозас», «Беверен», донецкий «Металлург», «Монако», «Барселону» и «Манчестер Сити». В составе сборной Кот-д'Ивуара Туре в 102 матчах забил 19 мячей.

