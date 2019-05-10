Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Анжи» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Карпин: нет ли желания позвать Яя Туре в штаб «Ростова»? Пока нет

Карпин: нет ли желания позвать Яя Туре в штаб «Ростова»? Пока нет
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о скором начале тренерской карьеры ивуарийским футболистом Яя Туре.

«Нет ли желания позвать Яя Туре в свой штаб? Пока нет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Ранее агент полузащитника Дмитрий Селюк заявил, что 35-летний футболист принял решение завершить карьеру и приступить к работе тренером. По его словам, Туре может начать тренерскую карьеру в России.

В декабре прошлого года Туре и «Олимпиакос» разорвали действующий контракт. После этого игрок не смог подписать соглашение ни с одним из клубов. Ранее он выступал за «АСЕК Мимозас», «Беверен», донецкий «Металлург», «Монако», «Барселону» и «Манчестер Сити». В составе сборной Кот-д'Ивуара Туре в 102 матчах забил 19 мячей.

Агент Яя Туре: в приоритете Россия, так как РПЛ сильнее украинской лиги
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент