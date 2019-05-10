Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Енисей» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Неймар изменил планы и склоняется к уходу из «ПСЖ»

Фото: Quality Sport Images/Getty Images
Неймар изменил планы и склоняется к уходу из «ПСЖ»
Футбол / Франция

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассматривает вариант со сменой команды. Ранее бразилец принял решение продолжить выступать за действующих чемпионов Франции, но в последнее время всё больше склоняется к уходу из клуба, сообщает Le10sport.com.

По информации издания, Неймар недоволен, что «ПСЖ» не может добиться успеха в Лиге чемпионов. Кроме того, 27-летнему форварду не нравится, как играет команда в последние недели.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» летом 2017 года. Соглашение бразильца с парижанами рассчитано до конца сезона-2021/22.

В нынешней кампании Неймар забил 14 голов и отдал 6 результативных передач в 16 матчах французской Лиги 1. В 6 встречах Лиги чемпионов он записал в актив 5 мячей и 2 голевых паса.

«ПСЖ» могут оставить без денег. Катарские инвесторы недовольны
Попытки исправить имидж с помощью футбола провалились.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент