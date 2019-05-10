Неймар изменил планы и склоняется к уходу из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассматривает вариант со сменой команды. Ранее бразилец принял решение продолжить выступать за действующих чемпионов Франции, но в последнее время всё больше склоняется к уходу из клуба, сообщает Le10sport.com.

По информации издания, Неймар недоволен, что «ПСЖ» не может добиться успеха в Лиге чемпионов. Кроме того, 27-летнему форварду не нравится, как играет команда в последние недели.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» летом 2017 года. Соглашение бразильца с парижанами рассчитано до конца сезона-2021/22.

В нынешней кампании Неймар забил 14 голов и отдал 6 результативных передач в 16 матчах французской Лиги 1. В 6 встречах Лиги чемпионов он записал в актив 5 мячей и 2 голевых паса.