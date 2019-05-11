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«Енисей» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
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«Енисей» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы

«Енисей» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
Футбол / РПЛ

Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Краснодара» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 11 мая, на стадионе «Центральный» в Красноярске. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Данченко, Комолов, Комков, Семакин, Зотов, Огуде, Сарр, Соболев.

Запасные: Юрченко, Едапин, Рожков, Кичин, Савичев, Хубулов, Костюков, Кутьин.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.

Запасные: Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий, Игнатьев, Сулейманов.

«Краснодар» набрал 47 очков в 27 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» (19) — на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России.

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