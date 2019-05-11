«Енисей» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Краснодара» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 11 мая, на стадионе «Центральный» в Красноярске. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Данченко, Комолов, Комков, Семакин, Зотов, Огуде, Сарр, Соболев.



Запасные: Юрченко, Едапин, Рожков, Кичин, Савичев, Хубулов, Костюков, Кутьин.



«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.



Запасные: Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий, Игнатьев, Сулейманов.

«Краснодар» набрал 47 очков в 27 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» (19) — на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России.