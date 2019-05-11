Ковач — об отменённом голе: я друг VAR, решение было спорным, но правильным

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач дал комментарий после выездной игры 33-го тура чемпионата Германии с «РБ Лейпциг» (0:0).

«Сегодня мы увидели хороший матч Бундеслиги, с множеством вызовов. Я доволен игрой команды. Отменённый гол? Я друг VAR. Решение было спорным, но правильным», — приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии» на странице клуба в «Твиттере».

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу немецкого первенства. Мюнхенский клуб на два очка опережает дортмундскую «Боруссию», занимающую второе место.

В последнем, 34-м туре Бундеслиги команда Ковача сыграет с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне. Встреча состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» 18 мая и начнётся в 16:30 мск.