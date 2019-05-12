Монтелла: у «Фиорентины» нет психологической стойкости, чтобы играть 90 минут

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла прокомментировал результат матча 36-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (0:1).

«У «Фиорентины» нет психологической стойкости, чтобы играть 90 минут, учитывая напряжённую ситуацию в городе. При первых признаках трудностей мы растворились на поле и потеряли те элементы, которые необходимы для игры в футбол.

Команда испугалась, мы как будто ждали, пока «Милан» забьёт. Команда потеряла уверенность.

Вторая половина была намного лучше. Я видел смелость, настрой, уверенность. Думаю, что мы стали играть лучше после того, как болельщики вернулись на трибуны. Хочу, чтобы болельщики и команда были едины, особенно когда это необходимо.

Было приятно снова увидеть Гаттузо, мы были хорошими друзьями. За последние несколько месяцев мы дали СМИ много материала, чтобы разжечь сплетни, но мы все ещё друзья», — приводит слова Монтеллы Sky Sport Italia.

«Милан» одержал вторую победу подряд в чемпионате Италии. Серия «Фиорентины» без побед достигла 12 матчей. В предыдущих турах команда из Флоренции пять раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

«Милан», набрав 62 очка, занимает пятое место в турнирной таблице итальянского первенства, «Фиорентина» (40) — 13-е.