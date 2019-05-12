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Гаттузо: «Милан» не воспользовался кучей шансов остаться в топ-4

Гаттузо: «Милан» не воспользовался кучей шансов остаться в топ-4
Футбол / Италия

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал результат матча 36-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» (1:0).

«Это команда с сильными и слабыми сторонами. «Милан» не воспользовался кучей шансов остаться в четвёрке. Нам нужно заматереть. У нас много молодых игроков, которые потеряли уверенность в ключевые моменты.

Если бы в начале сезона кто-то сказал нам, что мы будем идти вровень с «Ромой» и на четыре очка опережать «Лацио», никто бы не поверил. Проблема в том, что мы могли бы справиться лучше. Мы потеряли слишком много очков.

Наша проблема в этом году заключается в стабильности. Как только мы перестаем двигать мяч, создавать пространство для движения и передач, мы становимся статичными и бросаем играть.

Я думаю, что команда многое отдает, и жаль, что мы не смогли встряхнуть всё в негативный отрезок», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

«Милан» одержал вторую победу подряд в чемпионате Италии. Серия «Фиорентины» без побед достигла 12 матчей. В предыдущих турах команда из Флоренции пять раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

«Милан», набрав 62 очка, занимает пятое место в турнирной таблице итальянского первенства, «Фиорентина» (40) — 13-е.

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