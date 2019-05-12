«Витесс» Слуцкого разгромил «Де Графсхап» в Эредивизии

В матче 33-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, разгромил «Де Графсхап» со счётом 6:1. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом». Обслуживал матч арбитр Бас Нейхейс.

Счёт был открыт на 26-й минуте. Игрок гостей Барт Стралман отправил мяч в собственные ворота. Вскоре Томас Бёйтинк увеличил разрыв в счёте благодаря передаче Вячеслава Караваева. На 70-й минуте Бёйтинк с паса Макса Кларка довёл счёт до крупного. Четвёртый гол в ворота гостей забил Мартин Эдегор, реализовавший 11-метровый. На 80-й минуте Уссама Дарфалу забил пятый гол. Вскоре Юссеф Эль-Джебли сократил разрыв в счёте. Окончательный счёт на 88-й минуте установил Ричи Мусаба.

«Витесс», набрав 50 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Эредивизии. «Де Графсхап» (29) — на 16-м месте.