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«Витесс» Слуцкого разгромил «Де Графсхап» в Эредивизии

«Витесс» Слуцкого разгромил «Де Графсхап» в Эредивизии
Футбол / Прочие турниры

В матче 33-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, разгромил «Де Графсхап» со счётом 6:1. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом». Обслуживал матч арбитр Бас Нейхейс.

Счёт был открыт на 26-й минуте. Игрок гостей Барт Стралман отправил мяч в собственные ворота. Вскоре Томас Бёйтинк увеличил разрыв в счёте благодаря передаче Вячеслава Караваева. На 70-й минуте Бёйтинк с паса Макса Кларка довёл счёт до крупного. Четвёртый гол в ворота гостей забил Мартин Эдегор, реализовавший 11-метровый. На 80-й минуте Уссама Дарфалу забил пятый гол. Вскоре Юссеф Эль-Джебли сократил разрыв в счёте. Окончательный счёт на 88-й минуте установил Ричи Мусаба.

«Витесс», набрав 50 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Эредивизии. «Де Графсхап» (29) — на 16-м месте.

Нидерланды - Эредивизия. 34-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 15:30 МСК
Витесс
Арнем
6 : 1
Де Графсхап
Дутинхем
1:0 – Стралман – 26 (автогол), 2:0 – Бёйтинк – 37, 3:0 – Бёйтинк – 70, 4:0 – Эдегор – 72 (пен), 5:0 – Дарфалу – 80, 5:1 – Эль-Джебли – 86, 6:1 – Musaba – 88
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