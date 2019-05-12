Это'О: с днём рождения, «Анжи»! Навсегда в моём сердце

Камерунский нападающий Самуэль Это'О поздравил свой бывший клуб «Анжи», которому сегодня исполнилось 28 лет.

«С днём рождения, ФК „Анжи“! 28 лет сегодня! Навсегда в моём сердце. Big love Suleyman Kerimov», — написал Это'О в своём «инстаграме» на русском и английских языках.

Это'О перешёл в «Анжи» летом 2011 года из миланского «Интера». Сумма трансфера составила € 27 млн. Всего за махачкалинский клуб он провёл 73 матча во всех турнирах, в которых стал автором 36 забитых мячей, а также отдал 16 результативных передач. Летом 2013 года форвард покинул «Анжи» и перешёл в «Челси».

После 28 туров «Анжи», набрав 20 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, потеряв все шансы сохранить место в элитном дивизионе.