Круговой: Евсеев сказал Фернандо «заткнись» или что-то такое

Защитник «Уфы» Данил Круговой прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1), а также рассказал о конфликте между главным тренером уфимцев Вадимом Евсеевым и хавбеком красно-белых Фернандо.

«Обидное поражение для нас. Мы бились и старались. В первом тайме не было моментов, но у «Спартака» был один шанс, и они его реализовали. Во втором старались, но не получилось забить.



Положение «Уфы» и близость стыковых матчей? Что поделать, если будет такая ситуация, то придётся играть. Об этом говорить рано, но если так произойдёт, то надо будет выигрывать. Надеюсь, мы останемся в РПЛ.



Я точно не слышал, что там происходило, но Евсеев сказал Фернандо «заткнись» или что-то такое. Но самого момента я не видел», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.