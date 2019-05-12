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«Манчестер Сити» вручили чемпионский кубок Премьер-лиги

«Манчестер Сити» вручили чемпионский кубок Премьер-лиги
Футбол / Англия

Футболистам «Манчестер Сити» вручили чемпионский кубок за победу в чемпионате Англии нынешнего сезона.

В заключительном, 38-м туре «горожане» на выезде разгромили «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 4:1 и финишировали на первом месте в турнирной таблице, опередив «Ливерпуль» на одно очко.

Таким образом, «Манчестер Сити» стал первым клубом за 10 лет, которому удалось стать чемпионом два года подряд. В последний раз подобное удавалось «Манчестер Юнайтед» в 2009 году.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в шестой раз в своей истории, догнав по этому показателю «Челси» и «Сандерленд». Это шестой результат в истории английского футбола. Чаще титул выигрывали «Манчестер Юнайтед» (20), «Ливерпуль» (18), «Арсенал» (13), «Эвертон» (9) и «Астон Вилла» (7).

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, разгромив «Брайтон»
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