Умяров: тяжело ли сидеть на лавке «Спартака»? Играя, чувствуешь себя увереннее

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал свой дебют в основе красно-белых в матче 28-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:0).



«О том, что дебютирую в стартовом составе «Спартака», узнал перед игрой. Так наигрывалось, что было непонятно. Перед матчем Олег Георгиевич спросил, готов ли, объяснил пару моментов по игре – и в бой. Доволен ли дебютом? Всегда хочется совершенствоваться. В каких-то моментах сыграл хорошо, в каких-то – плохо. Постараюсь улучшить свою игру. Ещё на сборах отмечали, что я не по годам уверенно действую в центре поля? Это вы отмечаете. Я всегда так играл, придерживался такого стиля с самого детства. Ничего сверхъестественного не делал.



Быстрый гол повлиял на ход игры. Фактически мы реализовали первый свой момент. Если бы забили и при второй возможности, когда Ташаев вышел один на один, было бы ещё лучше. Но хорошо, что в концовке не пропустили. Могли ещё забивать. Кононов в раздевалке поздравил с дебютом после матча. Сегодня мы с Фернандо менялись позициями. Когда он опускался, я поднимался. Рома также поднимался. Мы всегда были в движении, пытались не играть вместе. Кононов решит, получилось ли.



После постоянной игровой практики в «Чертаново» было ли тяжело сидеть на лавке в «Спартаке»? Когда играешь, чувствуешь себя увереннее. Понимаешь, что помогаешь команде. Морально тяжело мало играть или не играть совсем. Рад, что дебютировал. Постараюсь дальше прогрессировать и играть как можно больше», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Кононов оценил игру Умярова в дебютном матче за «Спартак»