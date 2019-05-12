Иванович: «Зенит» с первого тура жил за это чемпионство

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:1), а также завоевание чемпионского титула.

«Можно выдохнуть. Думаю, мы заслужили это чемпионство. Сейчас время праздновать, надо попраздновать и продолжать дальше. Сегодня получилась хорошая игра. Думаю, болельщики довольны и результатом, и игрой. В первом тайме не получалось, но итогом можем быть довольны.



Конечно, было трудно готовиться к этому матчу. Но мы молодцы, выиграли. Надо продолжать дальше, потому что в футболе нельзя расслабляться. Мы с первого тура жили за это чемпионство. У нас получилось, и мы очень довольны», — сказал Иванович в эфире телеканала «Матч ТВ».