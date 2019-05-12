Ал. Миранчук — лучший игрок 28-го тура РПЛ по версии InStat Index

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук стал лучшим футболистом 28-го тура Российской Премьер-Лиги по версии InStat Index, получив 444 очка за свои действия во время домашнего матча с «Рубином» (4:0). В этой встрече хавбек отметился одной результативной передачей.



Второе место занял нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси (425), который сделал дубль в победном матче с ЦСКА (3:1). Тройку лучших замкнул полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев (392), забивший победный гол во встрече с «Анжи» (1:0).



Первое место в общем зачёте занимает защитник ЦСКА Марио Фернандес, имеющий в активе 303 очка. Алексей Миранчук (302) — на втором месте в таблице. На третьем месте полузащитник ЦСКА Никола Влашич (300).

Игбун — лучший игрок 26-го тура РПЛ по версии InStat Index