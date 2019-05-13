Нету: это конец большого приключения, которое было у меня в «Зените»

Португальский защитник «Зенита» Луиш Нету поделился эмоциями от завоевания титула чемпиона России.

Летом у Нету заканчивается контракт с «Зенитом» и он перейдёт в лиссабонский «Спортинг» на правах аренды.

«Это немного ностальгическое чувство для меня. Я чувствую, что это конец большого приключения, которое было у меня в „Зените“. Я рад, что смог закончить его на такой хорошей ноте. За шесть с половиной лет мы пришли к пятому по счёту чемпионству.



Для прощания с клубом я подожду последнего матча, когда это будет уже более официально. Сейчас могу сказать, что зрители были чрезвычайно важны для нас на протяжении всего этого сезона. Они поддерживали меня всё время пока я был здесь, с моего первого дня. Я считаю, что болельщики — это лучшее, что есть у нашей команды», — приводит слова Нету официальный сайт клуба.

Также Нету на русском языке рассказал, чем будет заниматься во время выходных дней, которые выделил команде главный тренер Сергей Семак.

«Семак дал нам три выходных. Не знаю, чем буду заниматься. Я сказал жене, что проведём выходные, как она захочет. Я думаю, будем праздновать», — добавил игрок.