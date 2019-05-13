Ракитич — о поездке на ярмарку: мне нетрудно извиниться, но семья важнее всего

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич объяснил свою поездку на ярмарку в Севилью после поражения от «Ливерпуля» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мне нетрудно извиниться. Я отец и муж, и для меня семья важнее всего. Я поехал в Севилью, чтобы побыть с семьёй. Меня попросили о фото, я никогда не отказываю.

Я принимаю разные мнения, но футбол на сто процентов моя жизнь. Я несу ответственность и всегда хочу лучшего и для партнёров, и для себя», – приводит слова Ракитича Marca.

Напомним, 31-летний хавбек воспользовался предоставленным команде двухдневным отдыхом и отправился с семьёй в родной город супруги. На ярмарке, которую посетил футболист, он сфотографировался с сыном бывшего президента «Севильи» Хосе Марией дель Нидо. На снимке хорват был запечатлён улыбающимся, что не понравилось не только болельщикам сине-гранатовых, но и руководству клуба.