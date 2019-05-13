Бускетс: мы все в бешенстве, но «Барселоне» нужно двигаться дальше

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал победу в матче 37-го тура чемпионата Испании с «Хетафе». Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Знали, что должны играть с «Хетафе», но это было действительно сложно для всех. Обязаны были выложиться полностью, но из-за того, что произошло в Ливерпуле, это было тяжело.

Нужно двигаться дальше. Теперь мы сосредоточимся на финале Кубка Испании. Надеюсь, наша рана быстро заживет. Золотой дубль — это тоже будет неплохо, но рана после поражения от «Ливерпуля» глубока.

Мы должны быть благодарны фанатам. Кажется, что иногда мы живём не в этом мире, но это не так. Мы понимаем, что чувствуют фанаты, но их поведение было впечатляющим. Мы все в бешенстве, но ничего не поделаешь, нужно идти вперёд», — приводит слова Бускетса Goal.com.

«Барселона», набрав 86 очков, занимает первое место в турнирной таблице Примеры. Каталонцы уже обеспечили себе чемпионский титул. «Хетафе» (58) — на пятом месте.