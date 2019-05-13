Орлов: «Зенит» ожидает Кокорина. По моим данным, он здоров

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

«Зенит» ожидает Кокорина и уже объявил об этом. Кокорин может раньше выйти по УДО (Условно-досрочное освобождение. — Прим. «Чемпионата»). Кокорин, конечно, свой. Футбольные качества у него великолепные. По моим данным, он здоров. По моим личным данным, по моим наблюдениям, по общению с теми людьми, которые могут это знать", — сказал Орлов в своём личном видеоблоге ВКонтакте.

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил футболиста к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.



8 октября 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодар» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу.