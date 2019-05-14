Боккетти: игроки «Спартака» поддерживают Глушакова, он наш друг и капитан
Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился мнением о напряжённых отношениях между полузащитником и капитаном команды Денисом Глушаковым и болельщиками клуба.
«Конечно, непросто, когда партнёра по команде освистывают болельщики. Некрасиво, когда кричат гадости про него. Но вся команда поддерживает Дениса. Он наш друг, капитан команды. Мы не бросаем его в сложившейся ситуации. И точно так же мы бы поддержали любого из игроков нашей команды», — цитирует Боккетти «Спорт Бизнес Online».
Напомним, многие фанаты «Спартака» потребовали лишить Глушакова капитанской повязки после отставки Массимо Карреры с поста главного тренера осенью прошлого года. Позднее болельщики призвали клуб избавиться от полузащитника.
Глушаков рассказал о сливе Карреры. Опубликована запись телефонного разговора
- 14 мая 2019
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